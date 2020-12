Unbekannte brechen in Schmallenberger Firma ein

In eine Schmallenberger Firma in der Straße Breite Wiese wurde eingebrochen.

Schmallenberg Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

In der Straße Breite Wiese wurde in eine Firma eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten diverse Gegenstände.

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwachhe in Schmallenberg unter der 02974 90200. Auch in Bad Fredeburg kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen.