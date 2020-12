Unbekannte brechen Tresor auf - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Meschede hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meschede Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht: Unbekannte haben einen Tresor in Meschede geknackt. Die Polizei ermittelt.

Ein Mitarbeiter einer Bäckerei hat am Mittwoch gegen 1 Uhr einen Einbruch in das Gebäude im "Schwarzen Bruch" bemerkt. Unbekannte Täter hatten eine Sicherheitstür aufgehebelt. Anschließend brachen sie in den Räumlichkeiten einen Tresor auf.

Über das entwendete Diebesgut liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr und 1 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.