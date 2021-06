Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat in Schmallenberg.

Blaulicht Unbekannte lösen in Schmallenberg Radmuttern an Auto

Schmallenberg. Am Montag meldete sich eine Frau bei der Polizei in Schmallenberg. Ihr Auto hatte sie an der Obringhauser Straße geparkt, Radmuttern waren gelöst

Am Montag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Schmallenberg. Im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr habe sie ihr Auto auf einem Parkplatz einer Schule in der Obringhauser Straße abgestellt.

Als sie mit ihrem PKW weiterfuhr, bemerkte sie ein ungewöhnliches Fahrverhalten ihres Fahrzeugs. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass Radmuttern an den beiden Vorderreifen gelöst worden waren oder teilweise fehlten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

