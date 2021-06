Unbekannte schlagen Fenster von Kirche in Meschede ein

Meschede. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung: Unbekannte haben ein Fenster der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Meschede eingeschlagen.

Ein Zeuge hat der Polizei am Dienstag eine Sachbeschädigung an der Kirche Mariä Himmelfahrt in der Straße „Weingasse“ in Meschede gemeldet. Unbekannte hatten dort ein Fenster des Gotteshauses eingeschlagen.

Wann es zu der Tat gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

