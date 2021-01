Unbekannter schubst 53-jährigen Mescheder auf die Gleise

Meschede Angeblich soll ein unbekannter Mann einen 53-jährigen Mescheder auf die Gleise geschubst haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 53-jähriger Mescheder hat Anzeige bei der Kreispolizeibehörde erstattet. Angeblich sei er im Bahnhof in Meschede auf die Gleise gestoßen worden.

Passiert sein soll der Vorfall bereits im Oktober 2020. Anzeige erstattete der Mann laut Polizeibericht erst im Januar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mescheder gibt an, am späten Abend des 19. Oktober auf dem Mescheder Bahnhof auf den Zug nach Arnsberger gewartet zu haben. Als er von hinten geschubst wurde, stürzte er auf die Bahngleise. Personen konnte er nicht erkennen. Kurze Zeit später half ihm ein bislang unbekannter junger Mann zurück auf den Bahnsteig. Mit schweren Verletzungen musste der Gestürzte anschließend in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Helfer und Zeugen

Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird der helfende Mann gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Wer kann weitere Angaben zu den Geschehnissen am Bahnhof machen? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.