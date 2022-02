Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf A 46 bei Meschede

Meschede. Auf der A 46 bei Meschede hat sich am Sonntagabend ein Unfall ereignet. Dabei sind drei Menschen verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A 46 zwischen Enste und Wennemen sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Der Transport liegt auf der Seite. Einer der Pkw ist schwer beschädigt. Foto: Feuerwehr der Stadt Meschede

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Dortmund war eine 31-Jährige aus Meschede gegen 21 Uhr mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der A 46 in Richtung Arnsberg unterwegs. Zwischen Enste und Wennemen fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf das Heck eines Transporters auf. Durch die Wucht des Zusammenpralls verlor der 39-jährige Fahrer aus Bestwig die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die linke Spur und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Transporter kippte um

Eine 42-Jährige aus Duisburg, die kurz darauf den linken Fahrstreifen befuhr, versuchte noch auszuweichen. Hierbei touchierte allerdings auch sie das Heck des Transporters - der Transporter kippte daraufhin auf die rechte Fahrzeugseite kippte und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Liegen.

Die 31-Jährige aus Meschede wurde schwer verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Arnsberg zwei Stunden lang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bevor die Fahrbahn um 23.10 Uhr wieder freigegeben wurde. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

