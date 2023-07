Unfall auf der A46 bei Freienohl: Polizei sucht Zeugen

Freienohl. Auf der Autobahn 46 bei Freienohl hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit Flucht, der sich am Freitag (21. Juli) ereignet hatte. Dabei wurde auf der A 46 in Fahrtrichtung Hagen eine Leitplanke beschädigt. Die Polizisten stellten vor Ort Fahrzeugteile sicher.

In die Leitplanke

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeuggespann gegen 20.25 Uhr den Unfall auf der A 46 verursacht haben. Dabei soll es (bestehend aus einem grauen Geländewagen und einem Anhänger beladen mit einem Auto) zwischen den Anschlussstellen Freienohl und Arnsberg-Ost in die Leitplanke gefahren sein. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in entgegengesetzter Fahrtrichtung der A 46 fort.

An der Anschlussstelle Freienohl verließ das Gespann die Autobahn. An der Unfallörtlichkeit fanden die eingesetzten Beamte Fahrzeugteile, die augenscheinlich zu dem flüchtigen Auto gehören. Dabei handelt es sich um Teile der Scheinwerferreinigungsanlage der Marke Nissan Qashqai in der Farbe Schwarz (Baujahr 2008).

Hinweise an die Autobahnwache

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet oder ein Fahrzeug gesehen, an dem die Scheinwerferreinrichtung beschädigt ist? Hinweise nimmt die Autobahnwache Arnsberg unter 0231/132-4921 entgegen.

