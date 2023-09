Unfall bei Eslohe: Motorradfahrer aus Berlin schwer verletzt

Cobbenrode. Bei Eslohe hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei hat ein Motorradfahrer nach Angaben der Polizei in Meschede schwere Verletzungen erlitten.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag, 9. September, bei Eslohe bei einem Unfall schwer verletzt worden.

>>> Lesen Sie hier: Bringen mehr Windräder in Meschede auch mehr Wohlstand? <<<

Gegen 13.05 Uhr befuhr der Mann aus Berlin mit seinem Motorrad die Kreisstraße 20 aus Obemarpe in Richtung Cobbenrode. Im Bereich einer abschüssigen Linkskurve verlor der 22-Jährige nach Angaben der Polizei in Meschede aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Feld.

Dabei zog er sich seine schweren Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland