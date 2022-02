Unfall bei Eslohe: 20-Jähriger in Klinik geflogen

Obersalwey. Auf der Landstraße zwischen Eslohe-Obersalwey und Sundern-Meinkenbracht hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ereignet.

Zwischen dem Esloher Ortsteil Obersalwey und Sundern-Meinkenbracht hat sich am Sonntag Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet - es ist der erste des Jahres mit einem Motorradfahrer.

>>> Lesen Sie hier: Kreisschützenbund Meschede: So geht es weiter mit den Schützenfesten <<<

Die Landstraße 519 ist gegen 17.30 Uhr voll gesperrt worden. Die Sperrung konnte um 18.15 Uhr dann wieder aufgehoben werden. Nach Angaben der Polizei in Meschede hat sich auf der Strecke ein Alleinunfall ereignet, also ohne fremde Beteiligung: Ein Motorradfahrer ist in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt - vermutlich wegen eines Fahrfehlers. Ein Rettungshubschrauber ist zur Unfallstelle angefordert worden: Der Mann hat eine Verletzung am Fuß erlitten. Lebensgefahr besteht nicht für ihn, so die Polizei. Er wurde nach Siegen in eine Klinik geflogen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Essen.