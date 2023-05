Unfall bei Nuttlar: Motorradfahrer aus Meschede stürzt

Nuttlar. Zwischen Kallenhardt und Nuttlar hat sich auf der Landstraße 776 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer aus Meschede ist schwer verletzt.

Auf der L776 zwischen Kallenhardt und Nuttlar hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

>> Lesen Sie hier: Pläne für Rettungsdienst: So soll Patienten im Hochsauerlandkreis geholfen werden <<

Dabei ist ein Mann aus Meschede schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr war der Motorradfahrer am Donnerstag von Kallenhardt aus in Richtung Nuttlar unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei verlor er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland