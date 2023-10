Unfall in Bestwig: Polizei auf der Suche nach Lkw-Fahrer

Bestwig. Nach einem Unfall auf der L743 in Bestwig sucht die Polizei einen Lkw-Fahrer. Er soll sich einfach aus dem Staub gemacht haben.

Auf der L743 in Bestwig hat sich am Donnerstag, 28. September, ein Verkehrsunfall ereignet. Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei war ein grüner Trecker in Richtung Wehrstapel unterwegs, der gegen 8.55 Uhr im Bereich der Abzweigungen zu den dortigen Industriegebieten überholt worden sei. Vermutlich, so die Polizei, ist es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Trecker und dem Lkw gekommen. Der Lkw mit OE-Kennzeichen soll nach dem Unfall weiter in Richtung Wehrstapel gefahren sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw, dem grünen Trecker oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291/90200 in Verbindung zu setzen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

