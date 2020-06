Unfall in Fleckenberg: Mofa-Beifahrer trug keinen Helm

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in Fleckenberg. Dabei wurde ein 15 jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Marburger Uniklinik geflogen werden. Die Polizei stellte das Mofa fest. Der Beifahrer trug offenbar keinen Helm.

Fleckenberg. Während sich der Mofafahrer schwer verletzte, wurde der Beifahrer nur leicht verletzt - obwohl er keinen Helm trug. Das Mofa nahm die Polizei mit.

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend auf der Straße „Im Fohlone“ in Fleckenberg. Ein VW-Fahrer aus Bad Berleburg erfasste einen 15-jährigen Mofafahrer, der anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Marburg geflogen werden musste.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der 14-jährige Beifahrer des Mofa-Fahrers ohne Helm unterwegs. Im Gegensatz zu dem Mofafahrer kam der Beifahrer aber mit nur leichten Verletzungen davon. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ebenso stellte die Polizei das Mofa für weitere Ermittlungen sicher.

Während der Unfallaufnahme blieb die Jagdhauser Straße in der Ortsmitte voll gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber aus Siegen der Rettungsdienst und Notarzt aus Bad Fredeburg und Lennenstadt sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen.