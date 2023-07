Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich in Bad Fredeburg ereignet.

Polizei Unfall mit drei Fahrzeugen in Bad Fredeburg: Zwei Verletzte

Bad Fredeburg. In Bad Fredeburg hat sich ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Freitag in Bad Fredeburg ereignet. Gegen 16.23 Uhr war 31-jährige Frau aus Schmallenberg auf der B511 von Bad Fredeburg in Richtung Gleidorf unterwegs.

Zwei Verletzte

Im Einmündungsbereich zur Holthauser Straße kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 79-jährigen Mannes aus Schmallenberg. Beide Fahrzeuge prallten dann noch gegen ein weiteres Fahrzeug, das sich an der Kreuzung befand. Bei dem Zusammenstoß zogen sich zwei der beteiligten Fahrer leichte Verletzungen zu und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

