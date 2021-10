Die Polizei ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem Unfall in Westernbödefeld gerufen worden.

Polizei Unfallfahrt in Schmallenberg endet erst auf dem Spielplatz

Westernbödefeld. Ein Bad Berleburger ist in der Nacht zu Mittwoch von der Straße abgekommen. Erst auf einem Spielplatz kam sein Fahrzeug zum Stehen.

Ein Bad Berleburger hat in der Nacht zu Mittwoch, 27. Oktober, in der Straße „Am Krähenberg“ in Westernbödefeld einen Unfall verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen war der 37-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen. Der Pkw fuhr ein Straßenschild um, durchbrach eine Hecke und blieb anschließend auf einem Spielplatz stehen. Ein Zeuge meldete den Unfall am Mittwoch gegen 0.30 Uhr.

Fahrer unter Alkohol

Die Polizei stellte bald fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille.

In der Polizeiwache Schmallenberg entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

