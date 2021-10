Polizei Unfallflucht in Schmallenberg: Polizei sucht Zeugen

Schmallenberg. Ein Lkw-Fahrer aus Arnsberg ist auf der L776 bei Bad Fredeburg mit einem Baustellenfahrzeug zusammengestoßen. Hinweise werden gesucht

Ein verletzter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag der Polizei Unfallflucht gemeldet. Nach Angaben des 47-jährigen Kraftfahrers ist dieser gegen 09.15 Uhr auf der Landstraße 776 von Bad Fredeburg in Richtung Rimberg gefahren. In einer Linkskurve kam ihm ein Lkw entgegen.

Ein zerplatzter Außenspiegel

Hierbei kollidierten die jeweiligen Außenspiegel. Der Außenspiegel des 47-jährigen Fahrers ist gegen die Fensterscheibe gestoßen, diese zerplatzte. Durch die umherfliegenden Splitterteile erlitt der Kraftfahrer aus Arnsberg leichte Verletzungen.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte der andere beteiligte Lkw seine Fahrt in Richtung Bad Fredeburg fort. Bei dem flüchtigen Lkw handelt es sich vermutlich um ein dunkelgrünes Baustellenfahrzeug mit offener Ladefläche und Anhänger.

Weitere Hinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

