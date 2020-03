Ein Polizeiauto. Die Polizei sucht nach Zeugen nach einer Unfallflucht in Schmallenberg.

Blaulicht Unfallflucht in Schmallenberg: Polizei sucht zwei Zeugen

Schmallenberg. Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Poststraße in Schmallenberg zwei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nach einer Unfallflucht am 13. März sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Angaben vor Ort hatten zwei Personen den Vorfall beobachtet.

Zeugen beobachteten Vorfall

Ein Auto, das zwischen 17.30 und 18 Uhr auf dem Parkplatz einer Versicherungsagentur in der Poststraße abgestellt wurde, ist laut Polizeiangaben durch einen anderen Wagen beschädigt worden. Zwei Zeugen beobachteten den Unfall, entfernten sich jedoch von der Unfallstelle. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fredeburg zur Sachverhaltsklärung unter der 02974/90200 in Verbindung zu setzen.