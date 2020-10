Unfallflucht unter Alkoholeinfluss in Olpe: Führerschein weg

Nachdem eine Esloherin (36) in Olpe von der Fahrbahn abgekommen und gegen Absperrpfosten geprallt ist, wurde ihre Alkohol-Fahrt in Wenholthausen gestoppt.

Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Freitag, 30. Oktober, gegen 2.45 Uhr auf der Freienohler Straße in Richtung Eslohe unterwegs gewesen. In einer abknickenden Vorfahrtsstraße in Olpe ist sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat die Bordsteinkante touchiert und ist gegen mehrere Absperrpfosten geprallt.

Nach dem Unfall ist die Frau aus Eslohe mit ihrem beschädigten Auto weitergefahren. Erst in Wenholthausen wurde sie von einer anderen Verkehrsteilnehmerin angesprochen, die daraufhin die Polizei rief.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine Alkoholfahne vernehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.