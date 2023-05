Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz im Wald bei Nuttlar

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Mittwoch, 24. Mai, in einem Wald bei Nuttlar.

Nuttlar. Die Feuerwehren aus Nuttlar und Ostwig sind zu einem ungewöhnlichen Einsatz im Wald an der Rennstrecke bei Nuttlar gerufen worden.

Die Feuerwehr in der Gemeinde Bestwig ist am Mittwoch, 24. Mai, zu einem ungewöhnlichem Einsatz mitten im Wald alarmiert worden. Am späten Vormittag gegen 11.30 Uhr brannte dort ein freistehender Hochsitz.

>>> Lesen Sie auch: Viel Platz für Windräder in der Gemeinde Bestwig <<<

Die Einsatzstelle lag in einem Waldstück zwischen Nuttlar und Rüthen an der L776, der so genannten Rennstrecke. Im Einsatz waren die Einheiten aus Nuttlar und Ostwig. Warum der Hochsitz in Brand geraten war, ist unklar.

Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle und gelöscht. Damit konnten sie auch eine Ausbreitung auf die abgeholzte Fläche verhindern. Nach einer guten Stunde rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland