Unsere Tipps für den HSK - Escape-Room bis Neujahrskonzert

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für das Hochsauerland für das Wochenende rund um den Jahreswechsel, präsentiert von Nina Kownacki.

Das neue Jahr fährt mit allerlei klassischen Konzerten auf, Museen und Ausstellungen sind geöffnet sowie Bewegung und Spaß an der frischen Luft dürfen auch nicht fehlen. Auch dieses Wochenende habe ich euch paar Freizeittipps für den Hochsauerlandkreis zusammengestellt für einen guten aktiven Start in das neue Jahr.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki stellt unsere Freizeittipps für den HSK vor. Foto: Privat

Für ein bisschen gemeinsamen Rätselspaß für zwischendurch gehe ich mit Freunden gerne in einen Escape Room. Wusstet ihr, dass es in Willingen unter anderem einen Outdoor-Escape-Room gibt? Dort habt ihr drei Stunden Zeit, Willingen und die Umgebung zu erkunden und den Geist zu vertreiben. Sauerland Escape, Der Willingen-Fluch, Start: Sporthotel „Zum hohen Eimberg“, Zum hohen Eimberg 3A, Buchungen unter www.sauerlandescape.de, ab 27 Euro pro Person.

Viel Spaß für wenig Geld

Mit einem Besuch im Lenneatelier in Schmallenberg lässt es sich künstlerisch hinter die Kulissen unserer Heimat blicken. In Schmallenberg begaben sich Autorin Sabrina Janesch und Fotografin Christina Stohn auf Exkursion. Ausstellung „Experiment Heimat“, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Lenneatelier, Unter der Stadtmauer 4, Eintritt frei.

Im Rampenlicht

Das Neujahrskonzert findet nach zweijähriger Pause wieder in Schmallenberg statt. Die Neue Philharmonie Westfalen nimmt das Publikum mit in einen feurig-beschwingten Jahreswechsel zum Start in das neue Jahr. Neujahrskonzert mit der Philharmonie Westfalen, 7. Januar, 19. Uhr, Stadthalle Schmallenberg. Eintrittskarten ab 17 Euro. Veranstalter ist die Kulturelle Vereinigung Schmallenberger Sauerland.

Für die Kleinen

Besucht mit den Großen zusammen das klassische Konzert vom Meisterpianisten Menachem Har-Zahav in Meschede. Der Wunsch des Pianisten ist es auch, Kinder und Jugendliche für die Musik zu begeistern. Die jungen Gäste zahlen daher nur jeweils einen Euro. Klavier-Highlight: Chopin, Gershwin und Liszt mit Meisterpianisten Menachem Har-Zahav, Samstag, 7. Januar, um 17 Uhr, Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede, Normalpreis 20 Euro, Kinder zahlen 1 Euro.

>>> Auch interessant: Schmallenberg: So schmecken Bowls im Incanto <<<

Das Sporthighlight der Woche

Es regnet derzeit leider oft und ausgiebig -- und aus der vielerorts entspannten Atmosphäre in den aktuell noch laufenden Schulferien drohen zu Hause vor allem aufgrund aufkommender Langeweile Spannungen. Wie gut, dass die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg viel Abwechslung vor allem für Familien bietet. Ob im Kinderland, der Kletterhalle, beim Trampolinspringen oder Virtual Reality: Hier herrscht eine hohe Qualität an Freizeitvergnügen. Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg, täglich ab 10 Uhr geöffnet, unterschiedliche Preise für verschiedene Themenwelten und Attraktionen. www.freizeitwelt-sauerland.de

Mal was anderes

Möchtet ihr ein wenig Bewegung an der frischen Luft? Ranger Lukas lädt zur Schneeschuhwanderung nach Westfeld-Ohlenbach ein. Auf geht’s! Draufstellen, losmarschieren und die Natur genießen. Schneeschuh-Wanderung mit Ranger Lukas, u. a. am 8. Januar, Start am Skilanglaufzentrum Hochsauerland Westfeld – Ohlenbach. Passende Schneeschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Preis 15 Euro für Schuhe und 7,50 Euro für die Wanderung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland