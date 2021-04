Unternehmen in Eslohe spendet Waren ans DRK

Eslohe. Durch eine Umbenennung hat sich im Dänischen Bettenlager in Eslohe vieles verändert - davon profitiert wiederum das DRK.

In Eslohe hat ein Unternehmen seinen Warenbestand umfassend aussortiert – und einem guten Zweck überlassen.

Hintergrund: Das Unternehmen „Dänisches Bettenlager“ wird in diesem Jahr umfirmieren und künftig den Namen seiner dänischen Konzernmuttergesellschaft JYSK tragen. Die bislang unterschiedliche Namensgebung hat historische Wurzeln: JYSK wurde 1979 als „JYSK Sengetøjslager“ - „Jütländisches Bettenlager“ - vom dänischen Kaufmann Lars Larsen gegründet. Die Bewohner der dänischen Halbinsel Jütland sind dafür bekannt, fleißig, bodenständig und zuverlässig zu sein – Werte, die nach eigenen Angaben im Unternehmen nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert haben. 1984 erfolgte die Expansion nach Deutschland und der für deutsche Kunden unverständliche Name wurde daher pragmatisch in „Dänisches Bettenlager“ übersetzt.

Neues Sortiment

In allen anderen Ländern heißen dagegen die Geschäfte „JYSK“ (das Unternehmen ist in 51 Ländern vertreten) - und nun sei es an der Zeit, überall weltweit denselben Namen zu tragen: JYSK.

Im Zuge dieser Umbenennung ändert sich vieles. Neben dem neuen Namen hält ein neues Sortiment Einzug und man verabschiedet sich von einigen Produkten, die dann künftig nicht mehr geführt werden. Durch die Corona-Pandemie und die Schließung der Geschäfte konnte keine große Abverkaufsaktion durchgeführt werden - und da die neue Ware bereits eintrifft und in den Geschäften für die Wiedereröffnung eingeräumt werden musste, außerdem es für den Anspruch als als nachhaltiges Unternehmen viel zu schade sei, die neuwertige und unbenutzte Ware zu entsorgen, wurde entschieden, die betreffenden Artikel aus den rund 970 deutschen Filialen an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden.

In Eslohe wurden so Bettwäsche, Plissees, Teppiche, Textilien, Tischdecken, Läufer, Rollos und Dekowaren an den DRK-Verband Olpe übergeben. Die Ware soll in die Kleiderläden des DRK, das Mehrgenerationenhaus, das Frauenhaus und an die kommunale Obdachlosenunterstützung gehen. Der Warenwert lag bei rund 5000 Euro.

Anwesend waren Markus Lutter vom DRK-Kreisverband, die Esloher Store-Managerin Melissa Öngören und die Deputy-Store-Managerin Monika Wojcik.