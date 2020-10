Nach dem Vandalismus an der Burgruine in Eversberg hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen vorläufig eingestellt: Es ist kein Täter von der Polizei in Meschede gefunden worden. Der Verkehrsverein Eversberg, der sich um die Ruine kümmert, gibt aber nicht auf: Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat er eine Belohnung von 200 Euro ausgesetzt.

Eisenstange am Tatort gefunden

Den Schaden an der Burgruine beziffert Vereinsvorsitzender Michael Wolf auf mindestens 2000 Euro. Der Verkehrsverein hatte auch Strafanzeige gestellt. Am Samstag, 26. September, waren gegen 17 Uhr drei Jugendliche an der Ruine beobachtet worden. Danach waren am Sonntag die Schäden aufgefallen. „Das war purer Vorsatz“, sagt Michael Wolf.

Demnach sind die Täter schon mit einer Eisenstange zur Ruine gezogen, um dort bewusst zuzuschlagen. Dabei wurden im oberen Bereich der Ruine 50 Kilogramm schwere Granitsteine aus dem Gemäuer herausgebrochen – jetzt muss aufwändig ein Gerüst aufgebaut werden, um sie wieder einzusetzen. Die Eisenstange wurde an der Ruine gefunden. Besonders eklig: Auf der Treppe haben die Täter Exkremente hinterlassen. Zerstört wurde auch eine Bank und ein Strahler -- bei dem es jetzt schwierig wird, noch die passenden Ersatzteile zu finden.

Verkehrsverein: „Das ist so frustrierend“

Alle zwei Wochen macht der Verkehrsverein mit seinen freiwilligen Helfern Arbeitseinsätze, um die Burgruine als Anziehungspunkt und eines der Wahrzeichen von Eversberg ordentlich in Schuss zu halten: „Das ist so frustrierend für die Leute, die sich hier engagieren“, sagt Michael Wolf. Und es sei nicht bei den Schäden an der Ruine geblieben. Auch am Kreuzweg sind Schäden entdeckt worden, dort wurden Geländer abgerissen: Der Verdacht richtet sich auch dort auf die Jugendlichen. Einer der Jugendlichen soll auffallend kurze blonde Haare gehabt haben. Der Verkehrsverein bittet um Hinweise.