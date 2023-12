Vandalismus in Bestwig: Hoher Schaden für Mini-Beute

Bestwig Nach erneutem Vandalismus in Bestwig hat die Gemeinde Anzeige erstattet. Der Fall ist aus Sicht der Verwaltung besonders ärgerlich.

Wieder einmal Vandalismus in Bestwig: Diesmal haben Unbekannte den Münzautomaten der WC-Anlage am Bahnhofempfangsgebäude aufgebrochen. Sie haben das Vorhängeschloss am Stahlschutzgehäuse geknackt und entfernt worden. Das Abdeckblech am Münzeinwurf ist mit Gewalt aufgebogen und zwei Befestigungsschrauben sind abgebrochen worden. Die Tat muss sich nach Angaben der Gemeinde in der Zeit zwischen Samstagabend, 25. November, und Montagmorgen, 27. November, ereignet haben.

Besonders ärgerlich: Der oder die Täter haben einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 500 Euro angerichtet. Erbeutet wurden die Wochenendeinnahmen in Höhe von etwa 5 Euro.

Anzeige gegen Unbekannt

Die Gemeinde Bestwig hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Für sachdienliche Hinweise schreibt die Gemeinde Bestwig eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0291/90200 entgegen.

