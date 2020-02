Vandalismus in Bestwig: Polizei sucht weiter nach Chaoten

Bestwig. Trotz hoher Belohnung gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter. Die Polizei fragt: Wer hat die Häuschen in Bestwig und Ostwig zerstört?

Die dreiste Tat unbekannter Chaoten in der Gemeinde Bestwig beschäftigt weiterhin die Polizei. Zweimal hatten sie vor wenigen Wochen zugeschlagen. Vermutlich in der Nacht von Samstag, 25. Januar, auf Sonntag, 27. Januar, hatten die Täter zwei Buswartehäuschen demoliert und an den Haltestellen „Alfert“ und „Schulzentrum“ die Scheiben eingeworfen.

Eines der zerstörten Häuschen: Konkret wurden die Stahl-Glas-Konstruktionen der beiden Wartehäuschen beschmiert und die gläsernen Seitenscheiben zertrümmert. Foto: Gemeinde

Im Rathaus der Gemeinde hatte man sich dermaßen über die Dreistigkeit geärgert, dass der Bürgermeister eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aussetzte, die zur Ergreifung der Täter führen. Diese Belohnung ist allerdings immer noch zu haben. Denn: Wie Polizeisprecher Holger Glaremin auf Nachfrage unser Zeitung mitteilte, hätten sich nach der Tat keine Zeugen gemeldet.

Auftrag ist vergeben

Der Bauhof hatte die Schäden - so weit möglich - bereits am Tag nach der Entdeckung beseitigt. Allerdings müssen nach wie vor noch die zerstörten Seiten- und Rückwände der Häuschen ersetzt werden. Der Auftrag ist vergeben, wie Gemeindesprecher Jörg Fröhling mitteilte. Je nach Auftragslage der zuständigen Firma könne es allerdings noch ein bis zwei Wochen dauern, bis das Einsetzen der neuen Verglasung erfolgen werde. Weil die Dächer der beiden Häuschen unbeschädigt geblieben sind, seien sie als Unterstand bei Regen in ihrer Funktion allerdings nicht eingeschränkt, sagt Fröhling.