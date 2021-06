Vandalismus in Meschede - Stadt gibt Belohnung für Hinweise

Meschede. Bäume abgeknickt oder beschädigt, Schilder umgeknickt: In Meschede waren Vandalen unterwegs. Jetzt werden sie gesucht.

Empörung und Kopfschütteln - das sind die Reaktionen derjenigen, die am Wochenende in der Ruhrstraße und der Innenstadt von Meschede unterwegs waren: Bislang unbekannte Täter haben zahlreiche Beschädigungen angerichtet.

Anzeige erstattet

In der Ruhrstraße wurde ein Amberbaum komplett abgeknickt, die Friedensbirke vor der Stadtbücherei erheblich beschädigt. Zudem sind mehrere Verkehrsschilder umgeknickt worden. Die Stadt Meschede hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet - und für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Passiert sind die Sachbeschädigungen offensichtlich in der Nacht zum Sonntag, 6. Juni. Die Beschädigungen an den Bäumen können keineswegs durch Leichtfertigkeit verursacht worden sein, weiß Marc Böhm, Leiter des Integrierten Baubetriebshofes (IBB) der Stadt Meschede: „Dafür ist ganz erheblicher Kraftaufwand notwendig.“ Der Amberbaum in der Ruhrstraße ist erst vor zwei Jahren vom Unternehmen Fielmann an die Stadt gespendet worden - Marc Böhm: „Bäume in der Innenstadt sorgen nicht nur für mehr Grün, sondern auch für eine Verbesserung des Mikroklimas und eine bessere Luft.“

Rinde abgeschält

An der Friedensbirke, die sich zwischen der Stadtbücherei und der Ruhr befindet, wurde die Rinde abgeschält. Was sich die Täter dabei gedacht haben, kann Marc Böhm nicht nachvollziehen: „Wir werden abwarten müssen, ob der Baum solch einen Eingriff dauerhaft überstehen wird.“ Bei den umgeknickten Verkehrsschildern komme zur Sachbeschädigung noch der Aspekt der Verkehrssicherheit: „Sie befinden sich schließlich an ihren Orten, um eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen.“ Insofern gehe es hier zusätzlich um den Tatvorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Schäden, so eine erste Einschätzung von Marc Böhm, werden sich insgesamt sicherlich im vierstelligen Bereich bewegen. Niemand habe etwas gegen Treffen oder Feiern im privaten Rahmen, unterstreicht Heinz Hiegemann, Leiter des zuständigen Fachbereichs Infrastruktur - „insbesondere nach einer so langen Zeit, die mit erheblichen Einschränkungen verbunden war.“ Allerdings: „Das bedeutet keineswegs, dass damit die Regeln von Anstand und Respekt vor fremdem Eigentum nicht mehr gelten.“

Täter dingfest machen

Die Vorfälle gehen nach Einschätzung der Stadt Meschede weit über „Dumme-Jungen-Streiche“ hinaus - daher setze die Stadt Meschede auf eine konsequente Ahndung. Heinz Hiegemann: „Wir haben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.“ Die Stadt Meschede habe ein großes Interesse daran, den oder die Täter dingfest zu machen und bittet um Unterstützung bei der Aufklärung der Beschädigungen.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen, hat die Stadt eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Vandalismus habe keinen Platz in Meschede, betont auch Bürgermeister Christoph Weber: „Hier geht es um Dinge, die allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen - deshalb sind auch alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, gegen Vandalismus Flagge zu zeigen.“

Hinweise

Hinweise auf den oder die Täter oder Beobachtungen, die bei der Aufklärung der Tat hilfreich sein können, nehmen die Polizei unter 0291/90200 oder auch die Stadtverwaltung unter 0291/2050 entgegen.

