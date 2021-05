VdK Eslohe: Menschen fehlen die sozialen Kontakte

Eslohe. Der VdK Eslohe bedauert vor allem, dass er während der Corona-Pandemie seine kranken Mitglieder nicht besuchen darf. Was sonst geplant ist.

Der Esloher Ortsverband des VdK ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. 353 Mitglieder zählte der Ortsverband zum 31. Dezember 2020. Kurz vor dem Lockdown hatte noch die Jahreshauptversammlung mit 68 Teilnehmern stattgefunden. Eine Zahl, die nicht nur den Ortsverbandsvorsitzenden Heiner Segrefe mit Freude erfüllte. Alle weiteren Veranstaltungen wie die Ausflugsfahrt, ein gemeinsames Abendessen und auch das Herbstfrühstück fielen wegen der Corona-Pandemie aus.

Keine Advents- und Krankenbesuche

Am meisten bedauert Heiner Segrefe aber, dass die jährlichen Advents- und Krankenbesuche der älteren Mitglieder nicht stattfinden durften. In einem Brief zum Advent hatte der Ortsverband seinen Mitgliedern die Situation sowie die gesetzlichen Vorgaben erläutert und um Verständnis für die Lage gebeten. „Einige haben angerufen und sich bedankt, verbunden mit der Hoffnung, dass bald hoffentlich wieder alles normal läuft und die Pandemie besiegt wird“, so Segrefe. „Den Menschen fehlen die sozialen Kontakte“, berichten Segrefe und Stephan Henke vom Vorstandsteam. Auch wenn man sich vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr gesehen habe, es habe immer Spaß und Freude gemacht für alle Seiten.

VdK-Vorstand bleibt im Amt

Da es noch keinen Termin für die nächste Jahreshauptversammlung gibt, bleiben alle Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit abläuft, bis zur nächsten Versammlung im Amt. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Heiner Segrefe (zugleich auch Mitglied im Kreisverbandsvorstand), der Zweiten Vorsitzenden Ulla Schmidt, der Schatzmeisterin Burgis Werner und der Schriftführerin Jenny Werner. Beisitzer sind Stephan Henke, Brunhilde Gödeke, Birgit Berls, Annegret Glosowitz, Hedwig Quinkert und Georg Cremer.

Informationen zum VdK erteilen Heiner Segrefe (02973/1085) oder Stephan Henke (02973/1815) für den Raum Eslohe, Burgis Werner (02973/2355) für den Raum Salwey und Kückelheim, Birgit Berls (02973/975693) für Cobbenrode.

