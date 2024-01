Veltins aus Meschede-Grevenstein neuer Partner von Karamalz

Meschede Eine neue Kooperation der Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein: Das Sauerländer Unternehmen hat Pläne mit der bekannten Marke Karamalz.

Die Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein übernimmt zum 1. März 2024 den nationalen Vertrieb der Marke Karamalz. Dabei betreut das Sauerländer Unternehmen sowohl den Handel als auch die nationale Gastronomie mit der traditionsreichen Malzdrink-Marke der Privatbrauerei Eichbaum aus Mannheim. „Durch die vertriebliche Zusammenarbeit mit der Brauerei Veltins sehen wir erfreuliche Perspektiven, die nationale Vermarktung von Karamalz noch weiter zu stärken und damit in diesem speziellen alkoholfreien Segment wachsen zu können“, sagte Andreas Hiby-Durst, Geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Eichbaum.

Bisher in Bayern und Baden-Württemberg

Die Markenführung bleibt bei der Privatbrauerei Eichbaum und wird auch künftig auf Kooperationen, z. B. mit Hollywood-Filmstudios, setzen. „Mit Karamalz gewinnen wir für unser Produktportfolio eine attraktive Marke, die angesichts unseres breiten vertrieblichen und distributiven Engagements deutliches Mengenpotenzial besitzt“, sagt Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Brauerei Veltins. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Privatbrauerei Eichbaum.“ Ein Großteil des Absatzvolumens von Karamalz wird bislang in Bayern und Baden-Württemberg verkauft.

Karamalz verfügt über eine spannende Markenentwicklung: Im Jahr 1955 brachte die Henninger Brauerei das „Henninger Karamell-Kraftbier“ in der klassischen Steinie-Malzbier-Flasche auf den Markt und vertrieb das Produkt zunächst nur im Frankfurter Raum. Nur drei Jahre später – nach Modifizierung der Rezeptur und Verkürzung des Namens wurde der Markenname „Karamalz“ geboren, der sodann auch in Bayern eingeführt und innerhalb kurzer Zeit in ganz Süddeutschland zum Verkaufsschlager wurde. 2001/2002 kam die Marke zur Privatbrauerei Eichbaum. In über 60 Jahren ist die Marke Karamalz zu einer der erfolgreichsten Malzdrink-Marken mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Gebindevarianten herangewachsen.

