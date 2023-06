Veltins-Neffe wechselt: Das ist neu in Mescheder Brauerei

Grevenstein. In der Führungsetage von Veltins in Grevenstein gibt es einen Personalwechsel, bei dem auch der Neffe von Susanne Veltins eine Rolle spielt.

Stabwechsel im Fassbiergeschäft: Jens Derksen wird zum 1. Juli 2023 Chef des Gastronomievertriebs der Brauerei C. A. Veltins, Meschede-Grevenstein, und folgt damit auf Fabian Veltins. Der Neffe von Brauerei-Inhaberin Susanne Veltins wechselt im Rahmen seiner mehrstufigen und ressortübergreifenden Einarbeitung planmäßig in den Bereich Finanzen und Unternehmenssteuerung.

Fabian Veltins wechselt in den Bereich Finanzen und Unternehmenssteuerung. Foto: Veltins

Fabian Veltins lernt weiteres Brauereifeld kennen

Dort wird der 33-Jährige auch die Arbeitsfelder Controlling und Human Resources betreuen. „Wir freuen uns, dass Fabian Veltins sich in allen Brauereidisziplinen einbringt. Sein persönliches Engagement genießt unsere vollste Unterstützung“, so Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. Nach Brauereiausbildung, Magister-Studium und seiner Ausbildung zum Brau- und Malzmeister bei Doemens war Fabian Veltins nach Stationen bei der Radeberger-Braugruppe, der Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG und der spanischen Brauereigruppe Mahou-San Miguel im letzten Jahr zur Brauerei C. A. Veltins gekommen.

Jens Derksen übernimmt die Aufgabe des nationalen Vertriebsdirektors Gastronomie in der Brauerei C. & A. Veltins. Foto: Privat

Jens Derksen wird Fassbierchef

Jens Derksen, bereits seit 22 Jahren in Diensten der sauerländischen Traditionsbrauerei, steuert fortan als Vertriebsdirektor das nationale Gastronomiegeschäft. Dabei kann sich der 54-Jährige auf eine langjährige Branchenexpertise stützen – er hat das Geschäft nach der Jahrtausendwende von der Pike auf begleitet. Jens Derksen trat 2001 in den Vertrieb der Brauerei C. A. Veltins ein, anschließend war er als Gebietsver-kaufsleiter Gastronomie in verschiedenen Regionen tätig, bevor er 2013 NRW-Verkaufsleiter wurde. „Seine engen Kontakte zum Getränkefachgroßhandel und in die Gastronomie machen ihn zum ausgewiesenen Kenner unseres traditionsreichen Vertriebsweges“, freut sich Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb.

