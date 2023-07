Veltins: Pülleken künftig als Fassbier in der Gastronomie

In der Abfüllung der Brauerei Veltins in Meschede-Grevenstein: Hier ist das helle Pülleken zu sehen. Bald kommt es auch vom Fass.

Grevenstein. Die Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein bringt erstmals ein neues Fassbier auf den Markt. Das Pülleken soll aus dem Zapfhahn fließen.

Um der Gastronomie einen neuen Impuls zu geben, gibt es ab September das Pülleken erstmals frisch vom Fass. Das hat die Brauerei Veltins aus Meschede-Grevenstein bei einer Pressekonferenz angekündigt. Anlass war die Vorstellung der Halbjahreszahlen des Unternehmens.

Zuwachs beim Fassbier erwartet

Die Brauerei Veltins sei zuversichtlich, dass nach einem erfreulichen Fassbierzuwachs das Gastronomie- und Eventgeschäft weiter an Fahrt gewinne, hieß es dort. Aus diesem Grund wird Veltins nach vielen Jahren wieder ein neues Fassbier vorstellen. „So kommt auf Bitten von Gastronomen und Verbrauchern das helle Pülleken im September als Fassbier in die Gastronomie. Wir werden unsere Investitionskraft in der Gastronomie trotz der strukturellen Veränderungen mit unverminderter Intensität fortsetzen“, kündigte Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb an.

Weiter sagte er: „Das Geschäft an der Theke ist Tradition unseres Hauses und Leidenschaft zugleich. Die solide Verankerung in der Gastronomie und im traditionellen Eventgeschäft sind stabile Säulen, die durch eine klare wertorientierte Premium-Philosophie getragen werden.“

