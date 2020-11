Verfolgungsjagd der Polizei im Stadtgebiet Meschede

Meschede. Ein Fahrer soll kontrolliert werden - doch er gibt Gas: Die Polizei hat eine Verfolgungsjagd im Stadtgebiet Meschede absolviert.

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr versucht einen silbernen Audi A3 zu kontrollieren. Im Bereich Enste beschleunigte der Wagen plötzlich und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stockhausen, um zu flüchten.

Die Beamten versuchten den Audi zu verfolgen. Im Bereich einer Verkehrsinsel in Wennemen bremste der Fahrer des Wagens stark ab und bog in Dorfstraße ab. Hier wurde der Audi auf dem Parkplatz einer Grundschule unverschlossen abgestellt. Der Fahrer rannte zu Fuß in unbekannte Richtung davon.

Im Wagen entdeckten die Beamten geöffnete alkoholische Getränke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Audi wurde sichergestellt. Hinweise richten an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.