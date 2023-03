Verfolgungsjagd in Meschede: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Meschede. Er blinkte nicht, deshalb fiel ein Autofahrer in Meschede der Polizei auf. Rasant schnell flüchtet er zunächst, verunglückt dann aber.

Die Polizei hat sich in Meschede eine Verfolgungsfahrt mit einem jungen Autofahrer geliefert.

Der Streife war am Freitagmorgen um 0.25 Uhr ein Pkw mit auswärtigem Kennzeichen auf der Briloner Straße aufgefallen: Weil der Fahrer beim Abbiegen in den Ittmecker Weg nicht blinkte, sollte das Auto angehalten und kontrolliert werden. Als der 19-jährige Fahrer den Streifenwagen hinter sich bemerkte, beschleunigte er. Auf Anhaltezeichen des Streifenwagens, die in Höhe des Kreisverkehrs an Mallinckrodtstraße/Drehberg gegeben wurden, reagierte der Fahrer nicht.

Ende vor Verkehrsschild und Hecke

Er überfuhr die Mittelinsel im Kreisverkehr und setzte die Fahrt in der 30 km/h-Zone des Ittmecker Weges mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Beim Abbiegen in die Norbert-Fischer-Straße verunglückte der Pkw, als er gegen ein Verkehrszeichen und eine Hecke stieß.

Der 19-jährige Fahrer sowie die drei anderen Insassen im Pkw blieben unverletzt. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein Blutprobe entnommen

