Jagdhauser Straße gesperrt: Pkw prallt mit Lkw zusammen

Fleckenberg. Jagdhauser Straße in Fleckenberg ist aktuell gesperrt: Dort ist ein Pkw frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Rettungshubschrauber angefordert.

In Fleckenberg ist es am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In einem Kurvenbereich ist ein Lkw frontal mit einem von unten kommenden Pkw zusammengeprallt.

Während der Lkw-Fahrer unverletzt geblieben ist, muss der schwer verletzte Pkw-Fahrer aus Bad Berleburg von einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Die Jagdhauser Straße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Wir berichten hier laufend.