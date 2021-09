Die Feuerwehr ist in Meschede zu einem Unfall alarmiert worden.

Polizei Verkehrsunfall mit Krad in Meschede: Feuerwehr im Einsatz

Meschede. In Meschede ist ein Kradfahrer verunglückt. Die Feuerwehr musste zum Einsatz in die Innenstadt ausrücken.

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Krad musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Innenstadt von Meschede ausrücken. Am Sonntag gegen 19.10 Uhr wurde der Löschzug zu technische Hilfe in die Steinstraße gerufen.

Aus dem Krad war Benzin und Öl ausgelaufen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

