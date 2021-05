Bei einem Verkehrsunfall in Schmallenberg-Gleidorf wurden am Freitag, 28. Mai, zwei Personen schwer verletzt.

Blaulicht Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Gleidorf

Gleidorf/Schmallenberg. In Gleidorf ist es am Freitagnachmittag, 28. Mai, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Beim Abbiegen übersehen

Eine 24-jährige Schmallenbergerin ist gegen viertel nach drei auf der Grafschafter Straße aus Richtung Grafschaft in Richtung B236 unterwegs gewesen. An der Kreuzung wollte sie dann von der Grafschafter Straße aus nach links in Fahrtrichtung Gleidorf abbiegen, als sich plötzlich der Unfall ereignete: Beim Abbiegevorgang übersah sie eine von links kommende 57-jährige Schmallenbergerin, die die B236 aus Richtung Gleidorf befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

