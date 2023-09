Versuchter Wohnungseinbruch in Wormbach - Polizei ermittelt

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Wormbach ermittelt die Polizei.

Wormbach. Ein versuchter Wohnungseinbruch in Wormbach beschäftigt die Polizei. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas Verdächtiges beobachtet?

Unbekannte Täter haben versucht, in eine Wohnung an der Straße „Alt Wormbach“ in Wormbach einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise an die Polizei

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, versuchten die unbekannten Täter, gewaltsam eine Wohnungstür zu öffnen. Sie gelangten jedoch nicht hinein, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Fredeburg unter der Telefonnummer 02974 / 90200 entgegen.

