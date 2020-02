Verunglückter Autofahrer wartet bei Meschede lange auf Hilfe

Meschede. Bei eisiger Kälte wartet ein Unfallopfer bei Meschede auf Hilfe, bei einem Hehler in Essen finden sich gestohlene Heiligenfiguren aus Reiste.

Unser Wochenrückblick: Über diese Themen berichteten wir vor 35 Jahren im Lokalteil.

Gasthof brennt aus

Bei einem Feuer brennt in Westfeld der Gasthof von Theo Bischof aus.

Der Gasthof von Theo Bischof in Westfeld brennt im Februar 1985 im Erdgeschoss aus. Glücklicherweise wird keiner der 32 Gäste verletzt. Bischof will schnell wieder neu eröffnen. Foto: Jürgen Kortmann

Im Erdgeschoss entsteht ein Schwelbrand, der sich ausbreitet. Feuerhemmende Stahltüren verhindern ein Übergreifen auf die Gästezimmer darüber. Die 32 Urlaubsgäste, die meisten aus den Niederlanden und Belgien, bleiben unverletzt. Der Schaden: 500.000 Mark.

Jugendliche hoffen auf Hilfe

Nach dem Brand im Mescheder Jugendzentrum Aki hoffen die Kinder und Jugendliche in der Gartenstadt auf einen Wiederaufbau. Die Kernstadt biete keine Alternative, weil man dort „nur bei Karstadt rumhängen kann“.

An steilem Hang abgestürzt

Zehn Stunden lang muss in einer Samstagnacht ein verunglückter Autofahrer auf Hilfe warten – bei eisiger Kälte. Er stürzt auf der Straße zwischen Klause und der Tannenberg-Klinik an einem steilen Hang ab und kann sich schwer verletzt nicht aus dem Auto befreien. Zufällig entdeckt ein Klinikmitarbeiter am nächsten Morgen den Bewusstlosen im Auto.

Ablösung beim Löschzug

In Meschede wird Meinolf Kaiser neuer Löschzugführer. Er löst Klaus Helleberg ab, der den Löschzug seit 1982 leitete. Neu: Die Mescheder Feuerwehr hat ein Spezialgestell für Krankenbahren angeschafft, das es bislang nur bei der Münchner Berufsfeuerwehr gibt – eine Konsequenz eines Brandes im Bernhard-Salzmann-Haus, bei dem 1984 unter schwierigsten Bedingungen Pflegefälle und Schwerstkranke gerettet werden mussten.

Heiligenfiguren beim Hehler

Der Gemeinderat Eslohe beschließt die Restaurierung von Heiligenfiguren aus der Nothelfer-Kapelle in Niederreiste. 14 Figuren aus dem Jahr 1780 waren zuvor von einer auf Kirchenraub spezialisierten Diebesbande an einem Schützenfestsonntag gestohlen worden. 12 davon werden danach bei einem bekannten Hehler in Essen wieder entdeckt und zurückgebracht.