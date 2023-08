Viele Chancen als Assistentin an Fachkliniken Bad Fredeburg

Bad Fredeburg. Pia Soppart ist Assistenz der Klinikleitung bei den Johannesbad Fachkliniken in Bad Fredeburg. Was ihren Beruf ausmacht und was ihr wichtig ist.

„Man lernt nie aus“ - genau nach diesem Motto lebt Pia Soppart aus Gleidorf. Die 30-Jährige arbeitet seit einem Jahr als Assistenz der Klinikleitung bei den Johannesbad Fachkliniken GmbH und liebt es sich weiterzubilden.

Nach einer Ausbildung zum Fachwirt folgt jetzt sogar der Master. Im Interview erzählt sie, wie sie zu den Johannesbad Kliniken gekommen ist und was ihr an dem Beruf Spaß macht. Außerdem spricht sie darüber, woher ihre Leidenschaft zum Lernen kommt.

„Bildung schadet nur dem, der sie nicht hat“

Wie sind Sie zu den Johannesbad-Kliniken gekommen?

Pia Soppart: Ich bin gelernte Pharmazeutisch-technische Assistentin und habe vorher in einer Apotheke gearbeitet. Dort habe ich mich neben den klassischen Aufgaben in der Apotheke und im Büro auch bereits um den Einkauf, Marketing und Qualitätsmanagement gekümmert.

Nach ein paar Jahren habe ich dann einen Ernährungsberater im Fernstudium gemacht und dachte mir: „Das kann es noch nicht gewesen sein.“ Neben meiner Arbeit in der Apotheke habe ich meinen Fachwirt in Gesundheits- und Sozialwesen gemacht. Darin enthalten waren auch die Fächer Projektmanagement und Marketing. Dieses Wissen kann man in der Apotheke nur begrenzt anwenden. Vor zwei Jahren habe ich den Entschluss gefasst, dass ich den Job wechseln muss, um mein neues Wissen anwenden zu können.

Und wie ging es weiter?

Ich habe angefangen mich in der Region zu bewerben und wurde schnell bei den Johannesbad Klinken angenommen. Seit August 2022 bin ich jetzt Assistentin der Klinikleitung und bin sehr zufrieden mit der Stelle. Ganz nach dem Motto: „Bildung schadet nur dem, der sie nicht hat“ mache ich gerade nebenberuflich meinen Master in Wirtschaftspsychologie.

Eine Vielfalt an Aufgaben

Was sind Ihre Aufgaben?

Meine Aufgaben sind vielfältig und das ist mir wichtig. Ich koordiniere nicht nur Termine, sondern bin auch teilweise in Prozesse rund um das Personal- und Qualitätsmanagement involviert, werte Statistiken und Analysen aus und schreibe Kostenträger an. Ich unterstütze die Klinikleitung also in allen operativen Bereichen. Manchmal muss ich aber auch einfach nur die Post sortieren. In meinem Job arbeite ich mit allen Bereichen aus der Verwaltung zusammen.

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?

Man lernt nie aus. Dadurch, dass meine Aufgaben so vielfältig sind, muss ich mich in viele Themen reinfuchsen und das begeistert mich enorm. Aber auch das Umfeld und die Atmosphäre hier in den Johannesbad Kliniken ist total schön. Viele meiner Kollegen sind für mich bereits Freunde geworden. Das ist mir bei der Zusammenarbeit auch wichtig, dass es nicht nur um das Kollegiale, sondern auch um das Menschliche geht.

„Selbst entscheiden und den Tag gut planen“

Und wo liegen die größten Herausforderungen?

Für mich persönlich lag die größte Schwierigkeit darin, mich an den Wechsel von der Apotheke zur Rehabilitation zu gewöhnen. In meiner Fortbildung zum Fachwirt wurden Rehabilitationseinrichtungen meiner Ansicht nach sehr stiefmütterlich behandelt, weswegen ich mich in viele Themen selbst einarbeiten musste. Auch nach einem Jahr hier habe ich noch nicht den vollen Durchblick. Man kann eben nicht alles wissen - aber man kann sich in alles reinlesen.

Hat sich Ihre Einstellung zu der Branche verändert, seitdem Sie selbst darin arbeiten?

Auf jeden Fall! Obwohl ich aus dem Gesundheitswesen komme, hatte ich ein ziemlich klischeebehaftetes Bild von Bürojobs. Als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, dachte ich, dass es ganz entspannt sein muss, im Büro zu arbeiten.

Als ich dann aber hier angefangen habe, habe ich schnell gemerkt, dass ich damit falsch lag. Man kann sich nun mal kein Bild von einem anderen Beruf machen, wenn man ihn nicht selbst ausübt. Was mir vorher gar nicht so bewusst war ist, dass es manchmal wirklich schwer sein kann, seine Aufgaben zu priorisieren. Da ich mir meine Zeit selbst einteile und selbst frei entscheide, muss ich meinen Tag gut planen.

„Als Assistentin muss man sehr organisiert sein“

Wo kann Ihr Beruf auch im Alltag von Nutzen sein?

Als Assistentin muss man sehr organisiert sein. Das zieht sich auch durch meinen Alltag und mein Studium. Mir ist es wichtig, mich gesund zu ernähren, viel zu lesen und Sport zu machen. Da muss man schon gucken, wie man das alles mit dem Beruf vereinbart und Zeit für sich selbst einräumen. Der Beruf hat mir außerdem mehr Selbstvertrauen gegeben. Durch den täglichen Kontakt mit so vielen verschiedenen Menschen wird man automatisch kommunikativer und selbstbewusster. Außerdem habe ich ein gutes Menschengespür entwickelt.

Blicken wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Wo sehen Sie sich da?

Das ist eine gute Frage. Es gibt sicher noch Aufstiegschancen, die ich ergreifen könnte. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre eine Leitungsposition. Beispielsweise als Referentin eines unserer Häuser. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich meine Stelle behalte, da sie sehr komplex ist und mir gerade super viel Spaß macht.

Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH

Rehabilitationskliniken (Gesundheitswesen)

330 Mitarbeiter

Insgesamt drei Standorte: Bad Fredeburg (zwei Kliniken - Psychosomatik und Sucht), Holthausen (eine Klinik - Sucht), Dortmund (eine Adaptionseinrichtung)

Hauseigener Tarifvertrag

Arbeitszeit im Bereich der Verwaltung: Montag-Mittwoch: 07.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag: 07.30- 16.00 Uhr, Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Arbeitsplatz: Assistentin der Klinikleitung-Bereich Verwaltung

Kooperationen: Mit verschiedenen Universitäten, Schulen, umliegenden Städten und Behörden

Benefits: vergünstigte Übernachtungen in den Johannesbad Hotels, zehn Fort- und Weiterbildungstage, großes Benefitangebot mit über 500 Marken online verfügbar, Betriebliche Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsvorsorge, E-Bike Leasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Weiterbildungen: Betriebswirt (IHK), Projektmanagement (IHK), Studium im Bereich Gesundheitsmanagement, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspsychologie

Weitere Besonderheiten: Führungskräfte-Entwicklungsprogramm, Potenzialträger-Entwicklungsprogramm, Weiterbildungsstätte für Psychologische Psychotherapeuten, Weiterbildungsstätte für Suchttherapeuten, regelmäßige Mitarbeiterfeste und Betriebsausflüge, Teilnahme an Firmenläufen, multiprofessionelles Team, betriebsinternes Social-Media-Netzwerk

