Waffen und unter Drogen: Polizei nimmt Schmallenberger fest

Das Symbolfoto zeigt einen Mann in Handschellen neben einem Polizisten. In Brilon ist ein Schmallenberger festgenommen worden.

Schmallenberg/Brilon. Eine Vielzahl an Vorwürfen hat am Montagabend zur Festnahme eines Schmallenbergers in Brilon geführt. Die Polizei ermittelt weiter.

Ein verdächtiger Pkw hat am Montagabend die Polizei in Brilon aufmerksam werden lassen. Für einen Schmallenberger endete die Überprüfung mit einer Vielzahl an Vorwürfen und mit seiner Festnahme.

Kontrolle am Montagabend

Polizeibeamte der Wache Brilon kontrollierten gegen 18.50 Uhr einen verdächtigen Pkw im Bereich der Straße „Schützengraben“. In diesem saß ein 25-jähriger Schmallenberger. Bereits am Kontrollort stellte sich heraus, dass die amtlichen Kennzeichen des Pkw zuvor entwendet worden waren.

Fahrzeug nicht zugelassen

Das Fahrzeug war außerdem gar nicht zugelassen. Der 25-Jährige hatte zudem keine Fahrerlaubnis und stand zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogeneinfluss.

Im Pkw stellte die Polizei eine Tasche mit verdächtigem Inhalt fest. Darin waren diverse Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen. Sie wurden sichergestellt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen den Fahrzeugführer zwei Haftbefehle vorlagen.

Weitere Straftaten möglich

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell wird durch das Fachkommissariat überprüft, ob der Festgenommene noch in weitere Straftaten verwickelt ist.

