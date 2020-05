Vier neue Corona-Fälle im HSK - noch ein Patient stationär

Ein Arzt auf einer Station in einem Krankenhaus: Im Hochsauerlandkreis befindet sich nur noch ein Patienten stationär, berichtet der Krisenstab in Meschede.

Meschede. Nur noch ein Patient im Krankenhaus und vier neue Fälle: Die Corona-Zahlen für das Hochsauerland liegen aus dem Krisenstab in Meschede vor.

Es gibt vier neue Corona-Infektionen im Hochsauerlandkreis. Der Krisenstab in Meschede gibt die Zahlen für Donnerstag, 7. Mai, 9 Uhr, bekannt: In der aktuellen Statistik stehen 501 Genesene und 70 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Von den Erkrankten wird nur noch eine Person stationär behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 588, vier mehr als am Vortag.

Die Mitarbeiter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes werden seit Donnerstagnachmittag vermehrt zum Thema Öffnungen und Lockerungen angerufen. Dazu kann das Gesundheitsamt allerdings keine Auskünfte erteilen, teilte es. Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises bittet deshalb, dass sich die Bürgerinnen und Bürger direkt an die Hotlines der zuständigen Städte und Gemeinden wenden sollen.