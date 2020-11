Vodafone-Netzausfall in Meschede: Das sind die Hintergründe

Meschede. Die Ursache für den massiven Netz-Ausfall von Vodafone in Meschede ist nun bekannt. Es wird weiterhin an der Entstörung gearbeitet.

Zu massiven Netzausfällen des Vodafone-Netzes im Bereich Meschede ist es am Montag, 23. November, gekommen. Sowohl die mobilen Daten als auch die Telefonie sind betroffen gewesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch am Dienstag, 24. November, noch zu Störungen kommt.

Seit Montagvormittag, 23. November, klagten Vodafone-Nutzer in Meschede über Probleme beim mobilen Surfen und Telefonieren. Immer mal wieder kommt es in diesem Bereich zu Ausfällen, die zuletzt auf Arbeiten am LTE-Netz zurückzuführen waren.

Über 100.000 Kunden betroffen

Das Unternehmen selbst hatte am Montag ab etwa 14.45 Uhr überregionale Ausfälle im 4G/LTE-Netz gemeldet. „Vodafone hat am heutigen Montag, 23. November, seit 13.50 Uhr überregionale Einschränkungen in seinem Mobilfunknetz. Aktuell können mehr als 100.000 Kunden das Netz nicht oder nicht in der gewohnten Qualität nutzen", erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.

Ausfall eines Steuerungselement

Grund sei der Ausfall eines zentralen Steuerungselement für die Vodafone-Standorte in München, Frankfurt und Berlin gewesen. Dadurch konnten sich die betroffenen Kunden nicht ins Netz einbuchen und keine Datenverbindungen aufbauen. Ab 15.30 Uhr wurden diese Kunden aber kontrolliert ins Netz gebracht und seit 17 Uhr normalisiert sich der Verkehr wieder.

Am Dienstag, 24. November, kann es auch noch vereinzelt zu Störungen kommen. „Unsere Technikexperten arbeiten mit Hochdruck an der genauen Ursachenanalyse und an der nachhaltigen Entstörung. Die Netzelemente werden noch sehr eng beobachtet. Wir bitten die betroffenen Mobilfunkkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so der Unternehmenssprecher weiter.