Volksbank Bigge-Lenne: Vertreterversammlung erstmals digital

. Am vergangenen Donnerstag fand die erste digitale Vertreterversammlung in der 138-jährigen Geschichte der Volksbank Bigge-Lenne statt. Die gewählten 366 Mitglieder-Vertreterinnen und -Vertreter der 47.316 Mitglieder waren eingeladen, ihr Stimmrecht via Internet auszuüben.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, die Versammlung in diesem Jahr auf diesem Wege durchzuführen. 196 Mitglieder-Vertreter nahmen an der neuen Form der Versammlung teil. Die Vertreterversammlung entscheidet unter anderem über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Ausreichender Abstand

Am Hauptsitz der Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne, im Beratungszentrum Schmallenberg, nahmen neben dem Aufsichtsratsvorsitzendem Christian Berken die Volksbank-Vorstände Andreas Ermecke, Bernd Griese und Michael Griese mit Headsets und Laptop und ausreichendem Abstand in drei Konferenzräumen Platz und hielten unterstützt von Mitarbeitern sowie dem Genossenschaftsverband die Vertreterversammlung 2020 ab.

Der Rückblick auf das „zufriedenstellende Geschäftsjahr 2019“ und der Ausblick auf die nähere Zukunft standen angesichts der sich abzeichnenden Herausforderungen für Geldinstitute während der digitalen Vertreterversammlung im Fokus. Einig zeigten sich die Mitglieder des Volksbank-Parlaments bei allen anstehenden Beschlüssen per Abstimmung im Online-Chat: Das galt für den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss samt Lagebericht ebenso wie bei der notwendigen Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Auch folgte die Versammlung dem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Verwendung des Jahresüberschusses: Rund 5,1 Millionen Euro hat die Volksbank an Bigge und Lenne erwirtschaftet. Neben den nahezu einstimmigen Entlastungen für den elfköpfigen Aufsichtsrat und den Vorstand der Volksbank Bigge-Lenne, wurde mit großer Mehrheit, eine Dividendenzahlung in Höhe von 3 Prozent für die Mitglieder beschlossen – die Auszahlungen erfolgten am 30. November.

Gesamte betreute Kundenvolumen erhöht sich auf 4 Milliarden Euro

Die wichtigsten Kennzahlen stellte diesmal Bankvorstand Michael Griese vor. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 7,2 Prozent auf jetzt 1,97 Milliarden Euro. Das gesamte betreute Kundenvolumen erhöhte sich von um 7,2 Prozent auf jetzt rund 4 Milliarden Euro.

Das Gesamtkreditvolumen wuchs um 4,3 Prozent auf 1,818 Milliarden Euro. 378 Millionen Euro wurden neu als Kreditzusagen ausgesprochen. „Das ist ein Zuwachs von 46 Prozent gegenüber 2018“, betonte Griese.

Zusätzlich wurde das eigene Immobiliengeschäft weiter ausgebaut. 103 Objekte im Gesamtwert von 16,3 Millionen Euro wurden vermittelt. Die Sparte Baufinanzierungen legte um 30 Millionen Euro (5,6 Prozent) auf 563 Millionen Euro zu. Die in der Bilanz eingestellten Einlagen der Kunden stiegen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls an – und zwar um 6,1 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro.

Das gesamte von der Volksbank Bigge-Lenne betreute Kundenanlagevolumen stieg um 8,5 Prozent auf 2,194 Milliarden Euro. „Sparen ist und bleibt renditelos“, erläuterte Griese. „Es muss eine neue Anlagementalität entwickelt werden. Immer mehr Kunden investierten langfristig in Fondssparpläne. Investieren ist das neue Sparen.“

