Volksbank: Gründe für Filialschließungen in Schmallenberg

Schmallenberg. Ein neues Standortkonzept, Sponsoring und Crowdfunding. Die Volksbank Bigge-Lenne bilanziert das Corona-Jahr 2020 und blickt nach vorne.

Mitten im Lockdown der Corona-Pandemie blickt die Volksbank Bigge-Lenne dennoch auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2020 zurück, wie Andreas Ermecke, Bernd Griese und Michael Griese, die Vorstände der Volksbank, berichten. Die Summe der Geschäfte, die die Volksbank mit ihren Mitgliedern und Kunden betreibt, stieg um 7,9 Prozent auf 4,234 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme erhöht sich um 9,1 Prozent auf 2,149 Mrd. Euro. Infolge der Corona-Krise erlebte die Volksbank Bigge-Lenne im vergangenen Jahr eine hohe Nachfrage nach Mitteln der öffentlichen Förderbanken, das berichtet Firmenkundenvorstand Andreas Ermecke.

Energetisch Modernisierungsmaßnahmen

Bei den Privatkunden lag der Schwerpunkt neben dem Erwerb von Wohneigentum bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbau. 101 Objekte mit einem Gesamtvolumen von 17,3 Millionen Euro wurden von den Immobilienspezialisten der Volksbank vermittelt. „Der Engpass liegt derzeit im Einkauf von Immobilien“, so Bernd Griese.

Durch die Kontaktbeschränkungen in Verbindung mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hat sich das Sparverhalten der privaten Haushalte deutlich verändert. In Krisen - wie auch aktuell - legen die Menschen deutlich mehr von ihrem Einkommen beiseite. Insgesamt 2,379 Mrd. Euro (2019: 2,193 Milliarden Euro; + 8,5 Prozent) an Einlagen verzeichnet die Volksbank Bigge-Lenne auf ihren Konten – liquide Mittel. Die Wertpapierbestände wuchsen von 571 Mio. Euro auf 624 Mio. Euro (+ 9,3%). Neben den Wertpapieren werde auch Gold sowie der neu aufgelegte Goldsparplan immer stärker nachgefragt.

Strategie für die nächsten vier Jahre

Im Sommer 2019 hatte die Volksbank Bigge-Lenne ihre Strategie für die nächsten vier Jahre vorgestellt. Dies beinhaltete die Neuausrichtung der Bank und ein neues Standortkonzept mit nur noch zehn statt wie bisher 23 personenbesetzten Filialen. Ein großer Meilenstein sei der Abschluss der Veränderungen der Filialstrukturen Ende Januar 2021 gewesen. „Wir haben Strukturen und Abläufe an das deutlich veränderte Kundenverhalten, bedingt durch die Digitalisierung, angepasst. Dies führte, wie angekündigt, zu weiteren personellen Verschlankungen in allen Bereichen.

In 2020 flossen in gemeinnützige, soziale und kulturelle Aktivitäten mehr als 227.000 Euro in Form von Spenden und Sponsoring. Zusätzlich wurden durch Crowdfundingprojekte 88.000 Euro für die Region eingesammelt. Auch in diesem Jahr wird die Volksbank Vereine in der Region unterstützen und insgesamt 100.000 Euro für Crowdfunding-Projekte zur Verfügung stellen.