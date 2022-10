Vollsperrung der K32 zwischen Berghausen und Oberberndorf

Die K32 wird in der kommenden Woche gesperrt sein. Es gibt eine Umleitung.

Berghausen/Oberberndorf. Die K 32 zwischen Berghausen und Oberberndorf wird in der kommenden Woche gesperrt sein. Es gibt eine Umleitung.

Wegen Reperaturarbeiten muss die Kreisstraße 32 zwischen Berghausen und Oberberndorf komplett gesperrt werden. Die Arbeiten finden im Bereich der Ortslage Oberberndorf statt. Für diese Maßnahmen wird die Strecke voll gesperrt. Am Dienstag, 11. Oktober, wird die Fahrbahn auf einer Länge von etwa 200 Metern abgefräst und am Mittwoch, 12. Oktober, erfolgt dann der Einbau des neuen Asphalts auf voller Breite.

Der Verkehr soll am Donnerstag, 13. Oktober, nach dem Abbau der Baustelle wieder freigegeben werden. Die Sperrung beginnt bereits in Berghausen. Von dort führt die Umleitung über Wormbach und Felbecke bis zur Kreuzung der K 37 mit der K 32 (bei Firma Henkel Tuning) und ebenso in der Gegenrichtung. Die Anlieger können weiterhin ihre Grundstücke erreichen. Oberberndorf wird von der K 37 aus erreichbar sein.

Der Fachdienst Kreisstraßen des Hochsauerlandkreises bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

