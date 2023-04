Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Ramsbeck und Berlar

Ramsbeck/Berlar. Die Kreisstraße 44 zwischen Ramsbeck und Berlar wird über Wochen komplett gesperrt. Was Autofahrer nun wissen sollten.

Aufgrund von Tiefbauarbeiten eines privaten Maßnahmenträgers muss ein Abschnitt der Kreisstraße 44 voll gesperrt werden - und zwar im Bereich oberhalb der Einmündungen von Ziegelwiese und Glück-auf-Straße in Ramsbeck und dem Abzweig „Boller“ unterhalb des Gesundheitszentrum St. Altfrid.

Die Vollsperrung des Abschnitts der K44 beginnt bereits am kommenden Montag, 17. April, und dauert dann voraussichtlich bis zum Freitag, 9. Juni, an. Während dieser Zeit ist eine Umleitung über Velmede und Bestwig ausgeschildert.

Gesonderte Regen für den Schülerverkehr

Für die Schülerverkehre in Berlar und Ramsbeck gelten während der Bauphase gesonderte Regelungen. Für den Transport der Schülerinnen und Schüler zu den weiterführenden Schulen in Meschede werden die betroffenen Schüler am Montag, 17. April, während der regulären Busfahrten zu ihren Schulen über geänderte Abfahrtzeiten informiert.

Auch für den Transport zur Grundschule Ramsbeck werden direkt nach Ende der Ferien über die Schulleitung Informationen an die betroffenen Eltern weitergegeben. Die Gemeinde Bestwig bittet für die Einschränkungen während der Bauphase um das Verständnis der betroffenen Verkehrsteilnehmer.

