Verkehr Vollsperrung wegen Arbeiten an der Ortsumgehung Fredeburg

Bad Fredeburg. Die Arbeiten an der Ortsumgehung Bad Fredeburg nähern sich dem Ende. Zuvor muss jetzt die B511 voll gesperrt und die Strecke umfahren werden.

Lange kann es nicht mehr dauern, bis zur Verkehrsfreigabe der L776 Ortsumgehung Bad Fredeburg, schreibt der Landesbetrieb Straßenbau in seiner Pressemitteilung. Denn die Asphalttragschicht auf der neuen Strecke sei mittlerweile eingebaut.

Arbeiten an der B511 bei Bad Fredeburg

Ab Dienstag (2.5.) erfolgen die Arbeiten zum Anschluss an die vorhandene B511, die zu diesem Zweck voll gesperrt wird. In diesem Zusammenhang werde auch die provisorische Umfahrung wieder zurückgebaut. Bis Mitte Juni sollen die Arbeiten an der Anschlussstelle fertiggestellt sein. Ab diesem Zeitpunkt wird der Verkehr dann dort bereits über die neue Fahrbahn (B 511 und L 776n) geführt.

Die Umleitung

Umgeleitet wird der Pkw-Verkehr während der Vollsperrung über Berghausen und Ebbinghof. Der Lkw-Verkehr wird über Berghausen, Wormbach, Schmallenberg und Gleidorf geführt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

