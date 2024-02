Vom 12. Februar bis 18. Februar: Hier wird im HSK geblitzt

Ein Radargerät steht hier an der Straße: Im Hochsauerlandkreis wird wieder geblitzt.

Meschede Hier stehen die Blitzer: Polizei und Hochsauerlandkreis in Meschede kündigen für die nächsten Tage Geschwindigkeitskontrollen an.

Autofahrer und Autofahrerinnen aufgepasst: Der Hochsauerlandkreis und die Polizei im HSK kontrollieren wieder die Geschwindigkeit. Sowohl der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises als auch die Kreispolizeibehörde in Meschede geben die Stellen im gesamten Kreisgebiet an, wo in den nächsten Tagen geblitzt wird. Die Geschwindigkeitsüberwachung wird angekündigt für diese Orte:

Hier blitzt die Polizei

Montag, 12. Februar: Meschede-Stockhausen, L 743

Dienstag, 13. Februar: Eslohe-Schwartmecke, B 55

Mittwoch, 14. Februar: Arnsberg-Voßwinkel, B 7

Donnerstag, 15. Februar: Sundern-Hövel, B 229

Freitag, 16. Februar: Winterberg-Niedersfeld, B 480

Samstag, 17. Februar: Brilon-Wald, B 251

Sonntag, 18. Februar: Schmallenberg-Brabecke, L 776

Hier blitzt der Kreis

Montag, 12. Februar: Sundern-Amecke, Amecker Straße; Brilon, Hoppecker Straße

Dienstag, 13. Februar: Eslohe-Reiste, Mescheder Straße; Hallenberg, Nuhnestraße

Mittwoch, 14. Februar: Sundern, Berliner Straße; Schmallenberg-Ebbinghof, K36

Donnerstag, 15. Februar: Meschede-Wehrstapel, Wehrstapeler Straße; Schmallenberg-Gleidorf, B511

Freitag, 16. Februar: Eslohe-Kückelheim, Gallenstraße; Brilon-Nehden, Zum Marmorbruch

Kontrollen auch kurzfristig

Der Hochsauerlandkreis betont: „Es muss darüber hinaus auch an vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.“

Die Polizei warnt: „Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen! Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall! Zu schnelles Fahren ist Killer Nr. 1!“

