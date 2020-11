Von Bänken bis Sporthalle: Was sich in Wenholthausen tut

Es tut sich was in Wenholthausen - und das ständig und immer wieder aufs Neue. Dafür, dass es in dem Ort keinen Stillstand gibt, sind vor allem auch die Vereine mitverantwortlich. Ihnen gehen die Ideen nicht aus. Das ehrenamtliche Engagement ist enorm - das spiegelt sich auch auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank im Hochsauerland wider. Kein anderer Ort ist dort so häufig vertreten wie Wenholthausen. Für sechs Projekte werden aktuell Spenden gesammelt. Projekte, von denen am Ende einmal mehr das ganze Dorf profitieren wird.

Angelverein Wennetal

2019 hat der Angelverein Wennetal das „Alte Pumpenhaus“ gekauft. Damit soll für die 110 Mitglieder sowie 40 Jungangler ein ortsnaher und direkt an der Wenne gelegener Anlaufpunkt geschaffen werden. Mit 150 Mitgliedern kann der Verein zwar auf viele helfende Hände zurückgreifen, dennoch benötigt das Vorhaben auch Geld. Bis Mitte 2021 soll die Renovierung abgeschlossen sein. Mit dem „Alten Pumpenhaus“ hat der Verein nicht nur das erste Vereinsheim in seiner Geschichte, er erhält gleichzeitig ein ortsprägendes Gebäude, das auch Nichtmitgliedern für Aktivitäten zur Verfügung stehen soll. Das Spendenziel von 8000 Euro ist inzwischen erreicht. Spenden sind aber weiterhin möglich. Von dem weiteren Geld soll die Inneneinrichtung angeschafft und die Pflege und Gestaltung der angrenzenden Parkfläche finanziert werden.

Pfadfinder

Die Pfadfinder sammeln Spenden, um ihren Anhänger auf Vordermann zu bringen. Der Pfadfinderbus und der Anhänger sind für die Lager und Fahrten inzwischen unersetzlich geworden. Allerdings ist der 2007 angeschaffte Anhänger in die Jahre gekommen. Vor allem die Plane muss dringend erneuert werden. Weiterhin soll der Anhänger zu einem Multifunktionsfahrzeug ausgerüstet werden - mit einem schnell aufbaubaren Vorzelt und einer mobilen Lagerküche samt passend zugeschnittenen Tischen und Bänken. Ohne den Anhänger können größere Lager und Fahrten nicht stattfinden. Auch die Pfadis haben ihr Spendenziel in Höhe von 4200 Euro bereits erreicht, aber auch hier sind weitere Spenden gern gesehen. Überschüsse sollen in Projekte der Gruppen gesteckt werden, bei denen der neue Multifunktions-Anhänger seinen ersten Einsatz findet.

TSV Rot Weiß Wenholthausen

Das größte Projekt hat der TSV Rot Weiß Wenholthausen vor der Brust. Er benötigt 20.000 Euro für den Bau einer eigenen Sporthalle (wir berichteten). Hier ist das Spendenziel aktuell noch nicht erreicht. Es fehlen noch rund 3000 Euro. Aktuell nutzen die Mitglieder die Aula der Grundschule und das Pfarrheim.

Diese beiden Räume sind aufgrund mangelnder Ausstattung, fehlender Barrierefreiheit und erhöhtem Unfallrisiko seit Jahren nur ein Behelf. Mit dem Bau der Sporthalle wird auch die Möglichkeit geschaffen, das Sportangebot zu erweitern und die Qualität des vorhandenen Sportangebots zu steigern. Von dem Projekt profitieren nach Angaben des Vereins insbesondere die vielen Kinder und Jugendlichen, die ein attraktives breitgefächertes Sport- und Bewegungsangebot bekommen. Die Senioren bekommen eine barrierefreie Sportstätte, in der sie sich bis ins sehr hohe Alter noch betätigen können. Letztlich könne die neue Sporthalle aber auch von allen anderen Sportlern genutzt werden, so der Verein.

Lyra Wenholthausen

Durch die flächendeckende Absage der traditionellen Brauchtumsfeste wegen der Corona-Krise ist der Musikverein Lyra vor enorme Herausforderungen gestellt. Die Einnahmen bei den Festen werden zum größten Teil direkt für die instrumentale Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in der Bläserklasse und im Instrumentalunterricht verwendet. Durch die hohe finanzielle Unterstützung seitens der Lyra wird auch sozial benachteiligten Kindern ermöglicht, ein Instrument zu erlernen.

Um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten und auch in Zukunft sicherzustellen, haben Ausbilder bereits freiwillig auf Zahlungen verzichtet und Eltern sich bereiterklärt, die Beiträge trotz Unterrichtsausfalls weiter zu zahlen. Eine vollständige Kompensation der Ausfälle ist dadurch laut Lyra aber nicht möglich. Daher bittet der Musikverein um Spenden. Das angesetzte Spendenziel in Höhe von 6000 Euro ist erreicht. Weitere Spenden sollen für die musikalische Ausbildung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen eingesetzt werden. Dazu zählt etwa die Anschaffung von Leihinstrumenten sowie deren Erhalt und Pflege.

Heimatverein und Tennisverein

Der Heimatverein und der Tennisverein beabsichtigen die Anschaffung von neuen Sitzbänken und einer Vesper-Insel in Wenholthausen und an den Tennisanlagen in der Jaipke. Die Bänke sollen für ein einheitliches Erscheinungsbild des Luftkurortes und für ein entspanntes Verweilen und Erholen für Jung und Alt sorgen. Mindestens fünf Bänke sollen für den Ortskern und eine Vesper-Insel sowie mindestens vier Bänke für die Tennisanlagen in der Jaipke angeschafft werden. Bei einer Überfinanzierung sollen entsprechend mehr Bänke installiert werden. Das Spendenziel ist noch nicht erreicht. Benötig werden 7500 Euro. Aktuell liegt die Spendensumme bei 5885 Euro.

Reitverein Wennetal

Der Reitverein Wennetal möchte das Dach der Reithalle sanieren. Die Halle hat im vorderen Bereich einen Aufenthaltsraum mit Küche. Hier finden verschiedene Aktionen für die Kinder und Jugendliche statt und bei Turnieren bietet er den Zuschauern einen Platz, um das Sportgeschehen zu verfolgen. Der Zustand des Daches macht laut Verein eine Renovierung unumgänglich. Gleichzeitig muss auch die Küche erneuert werden. Vor allem die Kinder und Jugendliche profitieren von diesem Projekt, indem sie den Raum wieder für ihre Aktionen wie Nikolausfeier und Übernachtung nutzen können. Für alle Pferdesport-Freunde soll der Aufenthaltsraum bei verschiedenen Veranstaltungen wieder ein gemütlicher Treffpunkt werden. Das Spendenziel hat der Reitverein mit 10.000 Euro angesetzt. Hier fehlen noch knapp 3000 Euro.

>>> Crowdfunding

Beim Crowdfunding gewährt die Volksbank einen hundertprozentigen Zuschuss auf Spenden bis zu 50 Euro und verdoppelt dadurch den Spendenbetrag.

Wenn das Projektziel erreicht wurde, erhalten die Vereine ihr Geld und können das Projekt realisieren. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, erhalten die Spender ihr Geld zurück. Für den reibungslosen Ablauf aller Phasen sorgt die Volksbank im Hochsauerland.

Weitere Details und die Möglichkeit zu spenden gibt es unter https://vb-im-hochsauerland.viele-schaffen-mehr.de/Projekte_unterstuetzen/Alle-Projekte.html