Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt vorm Bestwiger Rathaus

In Bestwig laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtmarkt auf Hochtouren. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, lockt in gemütlicher, weihnachtlicher Atmosphäre ein Markt mit vielen heimischen Produkten, die noch als Weihnachtsgeschenke dienen können.

Die Aussteller bieten dabei wieder eine ganze Palette von Köstlichkeiten an: Von Kartoffelsuppe, Reibekuchen und Hähnchenwurst bis hin zu ukrainischen Spezialitäten ist für jeden etwas dabei. Für die jüngsten Gäste sorgen das Kinderschminken mit Silla Kunterbunt und ein Kettenkarussell für freudige Abwechslung. Wie bereits 2019 sind auch die Naturranger wieder mit ihrem Tipi vor Ort. Dort gibt es für die Kinder Stockbrot. Außerdem können Weihnachtskerzen selbst gestaltet werden. An beiden Tagen ist die Cafeteria im Bürgertreff geöffnet.

Buntes Rahmenprogramm

Ein buntes Rahmenprogramm sorgt auf der Bühne an beiden Tagen für Unterhaltung: Am Samstag singt um 15 Uhr ein ukrainischer Kinderchor. Um 15.15 Uhr tritt die Kita Heringhausen auf, um 15.30 Uhr die Kita Velmede. Gegen 18 Uhr steht die „MitSingWeihnacht“ der Velmeder Chöre auf dem Programm. Im Anschluss gibt es musikalische Unterhaltung von Manfred Klein. Am Sonntag haben sich für 13.30 Uhr die Valmetaler Musikanten angesagt – dabei steht auch Nachwuchswerbung und Instrumentenvorstellung auf dem Programm. Um 15 Uhr haben die Kitas Montekita und Villa Kunterbunt ihren großen Auftritt. Um 15.30 Uhr singt der Chor der Grundschule Nuttlar.

Der Nikolaus kommt

Beim Weihnachtsmarkt in Bestwig darf natürlich der Besuch des Nikolaus nicht fehlen: Am Samstag und am Sonntag hat er sein Kommen jeweils für 16 Uhr angekündigt. Neben einer Erzählung gibt es auch Geschenke für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

