Vorfall im Esloher Kurpark: Polizei sucht zwei Jugendliche

Eslohe. Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Eslohe zwei Jugendliche. Sie waren bei ihrer Tat erwischt worden, schafften es aber zu flüchten.

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend versucht, einen Wasserautomaten auf dem Parkplatz für Wohnmobile an der Eberhard-Koenig-Straße in Eslohe aufzubrechen. Gegen 21.15 Uhr waren die beiden jungen Männer auf frischer Tat von Zeugen ertappt worden.

Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß über die Holzbrücke des angrenzenden Esselbachs. An dem Automaten entstand ein Sachschaden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 14 bis 16 Jahre alt, dunkle Kleidung, schwarze Kapuzenpullover, sportliche Statur.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291/90 200 entgegen.

