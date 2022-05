Vorfreude in Nuttlar: Endlich wieder Schützenfest

Nuttlar. Die Nuttlarer feiern nach langer Zeit der Entbehrung wieder Schützenfest. Wann es losgeht und was die Festbesucher erwartet.

Die Nuttlarer St.-Anna-Bruderschaft feiert am bevorstehenden Wochenende ihr Schützenfest.

Wann wird gefeiert: von Samstag, 21. Mai, bis Montag 23. Mai

Wer regiert: König Stefan Voß mit seiner Königin Ines Lück sowie das Vizekönigspaar David und Melissa Kotzerke

Was sind die Höhepunkte: Los geht es am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Antreten aller Schützen „Auf’m Brauk“ zum Abholen der Fahnen und Majestäten. Um 17.30 Uhr beginnt dann das Festhochamt. Offiziell eröffnet wird das Schützenfest um 20 Uhr durch den Brudermeister. Nach dem Zapfenstreich um 20.30 Uhr beginnt der Festball. Weiter geht es am Sonntag um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert sowie dem Rentner-und Seniorenfrühstück und der Jubilarehrung.

Um 14.45 Uhr setzt sich dann der große Festzug in Bewegung. Um 16.45 Uhr geht es mit dem Konzert weiter, bevor um 18 Uhr der Kindertanz und um 20 Uhr der Festball mit Königstanz folgen. Der Montag beginnt um 9 Uhr mit dem Schützenfrühstück. Um 10 Uhr werden dann beim Vogelschießen die neuen Majestäten ermittelt. Danach geht es zur Proklamation in die Halle. Um 18 Uhr treten die Schützen an der Hallen zum Abholen des neuen Königspaares an. Mit dem Königstanz um 19.30 Uhr sowie dem Festball klingt das Hochfest dann aus.

Besonderheiten: Jubelkönigspaar 50 Jahre: Horst (†) und Gisela Hester; Jubelkönigspaar 40 Jahre: Georg und Elisabeth Bange; Jubelkönigspaar 25 Jahre: Karl-Heinz und Wilma (†) Hogrebe; Jubelvizekönigspaar 40 Jahre: Bernd Hogrebe und Beate Reckmeyer; Jubelvizekönigspaar 25 Jahre: Stefan Wilmes und Antje Voß geb. Köster.

