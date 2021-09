Flugsport Vorträge und Führungen am Flugplatz in Meschede-Schüren

Schüren. Historische Flugzeuge bestaunen und Vorträgen zur spannenden Historie des Flugplatzes lauschen: Das ist am Tag des offenen Denkmals möglich.

Der historische Flugsportverein Sauerland e.V. lädt am 12. September zum Tag des offenen Denkmals ein.

Beginn in den 20er Jahren

Ein kleines Dörfchen im Sauerland schreibt Fluggeschichte. Ende der 1920er Jahre hat der Sportstudent Arnold Flues aus Stockhausen in Ostpreußen eine Ausbildung zum Segelflugpiloten gemacht. Wieder in der Heimat steckt er junge Menschen mit seiner Flugbegeisterung an. In dieser „schlechten Zeit“ müssen er und seine Kameraden sich das Material zum Bau eines Flugapparates wortwörtlich vom Munde absparen. Flugversuche in Wennemen, Stockhausen und Meschede enden oft mit „Bruch“.

Jedem kurzen Flug, oft wenige Sekunden, geht voraus, dass das Fluggerät den Hügel hinaufgeschoben wird. Unzählige Menschen sehen den Flügen zu. Darunter ist auch der Gutsbesitzer und Gastwirt Josef Grewe aus Schüren. Er lädt die jungen Leute nach Schüren ein. Flieger aus Nah und Fern erobern das verschlafene Dorf oberhalb des Hennesees.

Flieger aus Westfalen und dem Rheinland

Die jungen Leute wohnen auf dem Bauernhof, in Scheunen und auf der Tenne und bald sind es mehr als der Ort Einwohner hat. Aus Mülheim an der Ruhr, aus Rheinbach, Hagen, Fröndenberg, Schwerte, Menden kommen sie. In Meschede wird 1932 der „Luftfahrtverein Sauerland“, der Vorgänger der „Luftsportvereinigung Meschede“ im Hotel Baxmann gegründet. Die Flieger aus Westfalen und dem Rheinland bilden eine Interessengemeinschaft Schüren zu einem Ausbildungszentrum für Segelflieger und Segelflugzeugbauer auszubauen. Pläne für eine Flugschule reifen schnell. In mehreren Bauabschnitten entstehen Flugzeughalle und Werkstatt, sowie Unterkünfte für Piloten und Ausbilder.

Das imposante Bruchsteingebäude der „Alten Segelflugschule“ wurde aus „Recycling-Material“ errichtet. Alte Lokschuppen in Westig und Schwerte wurden abgerissen und das Material in Schüren wiederverwendet. Tausende junge Menschen haben in Schüren in den Jahren vor und während des Krieges das Segelfliegen gelernt. Zahlreiche Lehrgänge fanden parallel statt und über 300 Schüler waren in besten Zeiten gleichzeitig in der Ausbildung. Schüren war aber auch eine von insgesamt vier Reichswerkstattleiter Schulen. Hunderte lernten Segelflugzeuge zu bauen und zu reparieren. Nach dem Krieg wurde Schüren zunächst Kinderheim bis es 1954 wieder den Fliegern überlassen wurde.

Erhalt des historischen Gebäudes

Am Tag des offenen Denkmals, soll viel über die wechselvolle Geschichte des Gebäudes vermittelt werden, welches im August 2006 vom Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) zum Denkmal des Monats gekürt wurde. Der „Historische Flugsportverein Sauerland e.V.“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Gebäude zu erhalten und die Geschichte der Fliegerei im Sauerland aufzubereiten und in einem Museum darzustellen.

Tag des offenen Denkmals:

Am 12. September finden zwischen 11 Uhr und 17 Uhr Lichtbilder-Vorträge und Führungen statt. Historisches Fluggerät wird gezeigt und erklärt.

Wo? Flugplatz Meschede-Schüren, Otto-Lilienthal-Straße 3, 59872 Meschede.

